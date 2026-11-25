Documentos vazados de Moscou sugerem que quase 500 mil soldados russos morreram desde o início da invasão à Ucrânia , com uma média de um soldado russo morto a cada cinco minutos.



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