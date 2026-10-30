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Atividade industrial da China atravessa bom momento

Especialistas acreditam que país deve fechar o ano com crescimento de até 5% no PIB

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A atividade industrial na China registrou um aumento em setembro de 2026. O índice oficial que mede a saúde do setor industrial no país asiático atingiu 50,1%, indicando uma ligeira expansão.

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