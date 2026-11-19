Em um discurso realizado durante a Cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), realizada nesta quarta (18) e quinta-feira (19), o presidente sul-coreano Lee Jae-myung declarou que espera a reabertura de um diálogo com a Coreia do Norte.



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