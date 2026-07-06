Conheça Márcio Henrique e Diogo Bezerra, empreendedores participantes do 'Elevator Pitch Brasil'
Dupla inova ao apresentar uma inteligência artificial que ensina inglês por meio do WhatsApp
Agilidade para apresentar as próprias ideias em apenas 60 segundos e saber falar a língua dos empreendedores são a chave para conquistar os jurados no novo reality show da RECORD NEWS, o Elevator Pitch Brasil, que tem a estreia marcada para 21 de julho. Márcio Henrique, paulista, e Diogo Bezerra, paranaense, acreditam que têm o projeto certo para conquistar o prêmio de R$ 1 milhão.
“Estamos pedindo R$ 200 mil em investimento para que nós possamos escalar o nosso modelo de negócio”, informa Bezerra. O plano envolve instaurar um plano de ação agressivo ao longo de seis meses e alcançar 500 microfranqueados. O desafio dos dois começa agora no Elevator Pitch Brasil.
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