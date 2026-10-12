Donald Trump anuncia cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, o acordo ainda não foi confirmado oficialmente por Moscou ou Kiev.



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