'Elevator Pitch Brasil': conheça Jozi Beatriz, empreendedora que irá disputar o prêmio

A partir de 21 de julho, a RECORD NEWS vai exibir um reality show de negócios totalmente inovador, o Elevator Pitch Brasil , em que empreendedores de favelas brasileiras vão tentar convencer um time de titãs, em 60 segundos, a investir na ideia deles.



Jozi Beatriz, de 37 anos e uma das participantes do reality, criou seu empreendimento que produz bonecas negras depois que procurou o produto para presentear uma criança e não encontrou no mercado nacional.



“Em todos os lugares que eu ia, alguém queria também a minha boneca. Então, passado o tempo, eu falava que eu não dava a minha, mas eu comprava para a pessoa. E acabou se tornando um negócio”, explicou a participante.



Jozi ressaltou que, para produzir a boneca Aneesa em uma fábrica, seria preciso fazer pelo menos 10 mil exemplares, e esse é seu propósito dentro do programa.



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