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Enem tem recorde de participação de estudantes da rede pública

65% dos alunos concluintes do ensino médio da rede pública fizeram a prova; abstenção foi de 32%

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O Enem de 2026 teve seu primeiro dia com o tema da redação focado na "valorização do SUS como direito universal".

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