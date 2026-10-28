Especialista analisa espaço para novas lideranças da política nacional

Com a saída de Flávio Bolsonaro do país e a impossibilidade de uma nova candidatura de Lula, tanto a direita quanto a esquerda terão que buscar novas lideranças visando as eleições presidenciais de 2030.



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