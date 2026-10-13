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FMI aumenta projeção para economia global em 2026

Crescimento de 3,1% é considerado modesto; tecnologia ajuda a sustentar atividade econômica

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O FMI (Fundo Monetário Internacional) ajustou sua previsão para o crescimento da economia global em 2026 para 3,1%.

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