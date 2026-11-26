Kim Jong-un, líder norte-coreano, declarou na última quarta (25), durante inspeção em fábricas de produção de materiais nucleares, que o status nuclear do país é absolutamente inviolável. Ele afirmou que a Coreia do Norte deve ampliar a capacidade de lançar armas nucleares a partir de diferentes plataformas e para diferentes missões. Também disse que qualquer tentativa de negar o status nuclear do país seria considerada uma declaração aberta de guerra.



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