A Black Friday, uma das principais datas do varejo, será nesta sexta-feira (27). Consumidores têm utilizado ferramentas de inteligência artificial para filtrar produtos e fazer comparações de preço.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!