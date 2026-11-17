A aprovação do presidente norte-americano Donald Trump é de 32%, segundo pesquisa do instituto Reuters Ipsos revelada nesta segunda-feira (16). A rejeição é muito motivada pela Guerra do Irã, que apenas 31% dos norte-americanos aprovam.



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