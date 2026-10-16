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Líderes europeus reforçam apoio a Volodymyr Zelensky

Aliados ressaltaram situação na Ucrânia e avaliam novas medidas contra a Rússia

Conexão Record News|Do R7

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Líderes europeus reforçaram seu apoio ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante uma cúpula da União Europeia realizada em Bruxelas.

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