MPT recebe mais de 400 denúncias de assédio eleitoral após fim das eleições

O MPT (Ministério Público do Trabalho) registrou 658 denúncias de assédio eleitoral desde o domingo (25) de eleições. O número equivale a 33% de todos os chamados registrados em 2026.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!