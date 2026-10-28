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MPT recebe mais de 400 denúncias de assédio eleitoral após fim das eleições

Empresários e influenciadores boicotam estabelecimentos e trabalhadores com votos divergentes

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O MPT (Ministério Público do Trabalho) registrou 658 denúncias de assédio eleitoral desde o domingo (25) de eleições. O número equivale a 33% de todos os chamados registrados em 2026.

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