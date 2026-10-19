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Mudança no local de votação: o que o eleitor deve fazer?

Eleitor precisa consultar novo endereço via aplicativo ou site

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A Justiça Eleitoral anunciou na sexta (16) que mudou o endereço de mais de 4.000 locais de votação para o segundo turno. Os números, porém, estão em constante atualização a partir dos dados consolidados pelos TREs. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os motivos das mudanças são reformas, problemas estruturais e danos provocados por chuvas fortes.

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