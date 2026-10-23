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Negociações entre Rússia e Ucrânia devem acontecer em novembro

Conversas serão retomadas na primeira quinzena do mês, com mediação dos EUA

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As tensões entre Rússia e Ucrânia podem ganhar um novo capítulo com a previsão de negociações diretas entre os dois países em novembro.

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