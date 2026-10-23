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Participação de eleitores com 70 anos ou mais cresce 43% nas eleições de 2026

8,7 milhões de pessoas nessa faixa etária foram às urnas no 1º turno; dados são do TSE

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Em comparação às eleições de 2026, a participação de eleitores com 70 anos ou mais aumentou em 43% no primeiro turno.

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