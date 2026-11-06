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Previdência muda regras de análise para concessão do auxílio-doença

Benefícios por incapacidade temporária serão concedidos sem perícia presencial

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O Ministério da Previdência Social e o INSS anunciaram uma mudança significativa na concessão do auxílio-doença.

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