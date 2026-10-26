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Rússia diz que guerra não vai desacelerar com negociações

Porta-voz do Kremlin afirmou que retomada de conversas não implica restrição às operações

Conexão Record News|Do R7

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As tensões entre Rússia e Ucrânia permanecem elevadas mesmo com a previsão de novas negociações mediadas pelos Estados Unidos.

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