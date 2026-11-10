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Rússia e Ucrânia retomam negociações para fim da guerra

Encontro é mediado pelos Estados Unidos e também conta com representantes europeus

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Um importante encontro entre representantes da Rússia, Ucrânia e Estados Unidos ocorre nesta terça (10) em Abu Dhabi para buscar uma solução para a guerra que já dura quase cinco anos.

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