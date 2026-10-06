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Rússia e Ucrânia trocam ameaças de ataques mais intensos

Volodymyr Zelensky e governo russo acusam um ao outro de ampliarem alvos civis

Conexão Record News|Do R7

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que o país continuará intensificando os ataques contra refinarias de petróleo russas.

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