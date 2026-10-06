Rússia e Ucrânia trocam ameaças de ataques mais intensos
Volodymyr Zelensky e governo russo acusam um ao outro de ampliarem alvos civis
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que o país continuará intensificando os ataques contra refinarias de petróleo russas.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
EUA e aliados alertam para suposto 'plano letal' do Irã
Segundo comunicado, esforços incluem série de atos contra América Latina e Caribe
Trump culpa ataques da Ucrânia pelo preço do petróleo
Presidente dos EUA afirmou que aumento é causado pelos ataques a refinarias russas
Novo modelo de IA da OpenAI não teria atingido níveis de segurança exigidos
Gigante tecnológica cancelou lançamento de inteligência artificial previsto para outubro
Donald Trump diz que eleição no Brasil será 'muito acirrada'
Secretário de Estado afirmou que EUA acompanham de perto disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro
Ucrânia realiza onda de ataques com drones contra a Rússia
Kiev tem visado refinarias de petróleo, depósitos de combustível e terminais de exportação
Sessão que discute no Senado proposta pelo fim da escala 6x1 ocorre nesta terça (6)
Entre os pontos está a redução de jornada semanal para 40h, com dois dias de descanso
Desenvolvedor alerta para riscos da IA criar 'objetivos'
Ex-funcionário de big techs fez alerta em audiência na Câmara de Nova York
Vendas de veículos novos têm melhor setembro da história
Quase 510 mil unidades foram emplacadas no mês, alta de 1,15% em relação a agosto
Dólar abre terça-feira (6) em queda e Ibovespa registra alta
Moeda norte-americana fechou segunda (5) cotada a R$ 5 e bolsa brasileira fechou aos 207 mil pontos
EUA devem organizar reuniões trilaterais com Rússia e Ucrânia ainda este mês
Segundo presidente ucraniano, Washington está em contato com Kiev e Moscou
Primeiro-ministro antecipa eleições legislativas na Espanha
Pedro Sánchez decidiu dissolver Parlamento e marcou votação para 29 de novembro
Lideranças internacionais se manifestam sobre resultado das eleições brasileiras
Javier Milei e Benjamin Netanyahu parabenizaram Flávio Bolsonaro pelo bom desempenho
Senado federal bate recorde no número de mulheres eleitas
12 candidatas conquistaram cadeiras na Casa, que teve 54 das 81 vagas renovadas neste domingo (4)
Donald Trump elogia velocidade da apuração dos votos no Brasil
Nas redes sociais, norte-americano confundiu Brasil com Índia ao falar sobre votação