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Secretário de Estado dos EUA diz que Ucrânia e Rússia devem focar no fim da guerra

Já Donald Trump afirmou que Volodymyr Zelensky não se importa e não quer resolução

Conexão Record News|Do R7

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O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, destacou a necessidade de encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia.

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