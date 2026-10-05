Senado federal bate recorde no número de mulheres eleitas
12 candidatas conquistaram cadeiras na Casa, que teve 54 das 81 vagas renovadas neste domingo (4)
O Senado bateu recorde no número de mulheres eleitas; 12 candidatas conquistaram cadeiras na Casa, que teve 54 das 81 vagas renovadas neste domingo (4).
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