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Senado federal bate recorde no número de mulheres eleitas

12 candidatas conquistaram cadeiras na Casa, que teve 54 das 81 vagas renovadas neste domingo (4)

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O Senado bateu recorde no número de mulheres eleitas; 12 candidatas conquistaram cadeiras na Casa, que teve 54 das 81 vagas renovadas neste domingo (4).

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