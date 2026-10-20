Trump diz que está disposto a se reunir com Putin e Xi Jinping

O presidente Donald Trump expressou disposição em se encontrar com Vladimir Putin e Xi Jinping no próximo mês. A reunião está prevista para ocorrer durante a cúpula da Ásia-Pacífico na China. O Kremlin já havia mencionado essa possibilidade.



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