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Trump diz que está disposto a se reunir com Putin e Xi Jinping

Presidente afirmou que líderes podem tratar sobre desnuclearização e fim da guerra na Ucrânia

Conexão Record News|Do R7

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O presidente Donald Trump expressou disposição em se encontrar com Vladimir Putin e Xi Jinping no próximo mês. A reunião está prevista para ocorrer durante a cúpula da Ásia-Pacífico na China. O Kremlin já havia mencionado essa possibilidade.

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