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Ucrânia acusa EUA de falta de apoio após grandes ataques russos

Presidente ucraniano criticou esforço de Washington para buscar laços econômicos com Moscou

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou os Estados Unidos pela falta de apoio à Ucrânia durante os ataques russos recentes.

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