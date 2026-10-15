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Volodymyr Zelensky diz que se sente traído por Donald Trump

Presidente afirmou que líder americano tomou partido ao pedir substituição do ucraniano

Conexão Record News|Do R7

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou sentir-se traído por Donald Trump devido ao seu posicionamento na guerra em curso.

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