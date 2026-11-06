Zelensky diz que Ucrânia precisa se adaptar às políticas dos EUA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país precisa se adaptar às novas realidades da política dos Estados Unidos para garantir mais ajuda externa e defesas aéreas contra ataques russos.



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