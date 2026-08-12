Cabelo feito de bananeira? Empreendedora surpreende titãs e avança à semifinal

A cabeleireira Marilza Silva conquistou os jurados no quarto episódio do Elevator Pitch Brasil ao apresentar a Meus Cabelos, Meus Fios, marca que produz fibras capilares a partir do tronco da bananeira.





Em busca de um investimento de R$ 500 mil para ampliar a produção, a empresária destacou que o produto é sustentável, resistente ao calor e pode ser utilizado em tranças, megahair e laces. Mesmo emocionada e com dificuldades para concluir o pitch, ela chamou atenção pela determinação. "Gostei da persistência dela", comentou a jurada Day Titon após a apresentação.



