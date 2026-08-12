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Cabelo feito de bananeira? Empreendedora surpreende titãs e avança à semifinal

Empresária busca R$ 500 mil para ampliar produção de fibra capilar sustentável, que já tem demanda maior que a capacidade atual da marca

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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A cabeleireira Marilza Silva conquistou os jurados no quarto episódio do Elevator Pitch Brasil ao apresentar a Meus Cabelos, Meus Fios, marca que produz fibras capilares a partir do tronco da bananeira. 


Em busca de um investimento de R$ 500 mil para ampliar a produção, a empresária destacou que o produto é sustentável, resistente ao calor e pode ser utilizado em tranças, megahair e laces. Mesmo emocionada e com dificuldades para concluir o pitch, ela chamou atenção pela determinação. "Gostei da persistência dela", comentou a jurada Day Titon após a apresentação. 

 Marilza explicou que desenvolveu a fibra como alternativa ao cabelo sintético, unindo beleza e preocupação ambiental. "Eu buscava alguma coisa que não agredisse a natureza, porque eu usei muito cabelo sintético. E a gente usa 2 meses e vai para o lixo." Segundo a empreendedora, a demanda já supera a capacidade de produção atual, com muitas mensagens e pedidos aguardando atendimento. A proposta foi bem recebida pelos avaliadores e recebeu os votos favoráveis, garantindo a aprovação e a vaga na semifinal da competição.

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