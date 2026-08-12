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Favela Chic não passa da fase do elevador, mas sai de cabeça erguida: ‘Somos vencedores’

Marca de streetwear quer construir fábrica própria para ampliar produção e manter a autenticidade das peças, mas não convence os titãs

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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Com uma proposta que une moda, identidade e representatividade, Ingrid e João Victor participaram do quarto episódio do Elevator Pitch Brasil em busca de R$ 350 mil para impulsionar a Favela Chic. Inspirada na brasilidade e na cultura das periferias, a marca de streetwear sonha em ter uma fábrica própria para ampliar a produção e preservar a autenticidade das peças. "O nosso lema é favelados e chiques, com muito orgulho. Acho que a nossa maior qualidade é conseguir inovar. A gente consegue ressignificar algumas peças e a gente traz essa inovação junto com essa brasilidade. Essa é o nosso diferencial no mercado." Apesar da força da proposta e da história por trás da marca, a apresentação não convenceu os investidores, que demonstraram dúvidas sobre a aplicação do aporte na expansão do negócio. Ao fim da avaliação, a Favela Chic não recebeu a aprovação necessária para seguir em busca do investimento de R$ 350 mil. Mesmo sem fechar o acordo, os empreendedores deixaram o palco com a sensação de dever cumprido e a certeza de que a trajetória até ali já representava uma vitória. Emocionada, Ingrid resumiu o sentimento após o resultado: "Já somos vencedores de chegar até aqui."




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