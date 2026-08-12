Casa das Kapulanas conquista titãs, vai forte para a semifinal e empreendedora explode de emoção

A Casa das Kapulanas, pioneira no e-commerce brasileiro de tecidos e produtos africanos, foi um dos destaques do quarto episódio do Elevator Pitch Brasil. Fundada em 2016 por Antônia Toalá, a empresa nasceu da busca da empreendedora por uma conexão com suas raízes angolanas e se tornou uma marca que une identidade, representatividade e inovação. Durante sua apresentação, Toalá resumiu a essência do negócio ao afirmar: “Eu vendo não só tecido, mas eu vendo história”. No programa, a empreendedora destacou que a grande virada da empresa aconteceu durante a pandemia e que a Casa das Kapulanas já faturou mais de R$ 3 milhões desde 2023. Em busca de uma nova fase de crescimento, Antônia apresentou um pedido de aporte de R$ 1 milhão para ampliar a importação de tecidos, desenvolver novos produtos exclusivos e expandir a estrutura da empresa em sua sede, em Itaquera (SP). A apresentação conquistou os investidores do programa. Entre os elogios recebidos, João Maia destacou: “Tem o negócio e tem a paixão”. E também afirmou: “Não tem como eu não dizer sim para você”. Com a aprovação dos avaliadores, a empreendedora garantiu vaga na próxima fase da competição.

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