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'Eu não entendi o negócio’: Prato Verde Sustentável é reprovado por titãs do ‘Elevator Pitch Brasil’

Organização começou com uma horta na zona norte de São Paulo e hoje oferece uma trilha agroecológica para escolas, universidades e empresas

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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Antônio Ribeiro foi eliminado do quarto episódio no Elevator Pitch Brasil após os titãs apontarem que o modelo de negócio do “Prato Verde Sustentável” não ficou claro durante os 60 segundos de apresentação. A organização começou com uma pequena horta na zona norte de São Paulo e hoje oferece uma trilha agroecológica para escolas, universidades e empresas.


O titã Ricardo Bellino afirmou que entendeu a proposta social, mas questionou a estrutura da operação. “Eu não entendi o negócio”, disse. Para o jurado, o pitch não apresentou informações suficientes para justificar um investimento. Após a reprovação, o empreendedor reconheceu que o nervosismo prejudicou a apresentação.

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