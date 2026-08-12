'Eu não entendi o negócio’: Prato Verde Sustentável é reprovado por titãs do ‘Elevator Pitch Brasil’

Antônio Ribeiro foi eliminado do quarto episódio no Elevator Pitch Brasil após os titãs apontarem que o modelo de negócio do “Prato Verde Sustentável” não ficou claro durante os 60 segundos de apresentação. A organização começou com uma pequena horta na zona norte de São Paulo e hoje oferece uma trilha agroecológica para escolas, universidades e empresas.



