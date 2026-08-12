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Pitch sem ânimo e com erro básico gera críticas dos titãs

Negócio ‘Fecha Fecha’ não teve as portas abertas no ‘Elevator Pitch Brasil’ e ainda gerou um alerta aos novos empreendedores

Elevator Pitch Brasil |Do R7

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Durante o quarto episódio do Elevator Pitch Brasil, o empresário baiano Luis Maike, criador do ‘Fecha Fecha’, falou sobre o funcionamento do marketplace local, que iniciou com uma página de divulgação. Após pedir o investimento de R$ 150 mil para poder consolidar e validar o projeto, ele recebeu cinco votos negativos. Day Titon, a rainha do energético, falou que “faltou energia”. Já Ricardo Bellino apontou que o site anunciado por Maike no pitch sequer havia sido registrado. Confira!

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