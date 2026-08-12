Pediu muito? AfroRec agrada titãs com proposta, mas valores comprometem pitch

Buscando expandir sua atuação no mercado audiovisual, a Afro Rec apresentou um pedido de investimento de R$ 750 mil para ampliar sua estrutura física, equipe, tecnologia e marketing no quarto episódio do Elevator Pitch Brasil. Fundada em 2019, a empresa já formou mais de 2.500 alunos e se consolidou na capacitação de profissionais negros e periféricos para o setor. Durante a apresentação, o empreendedor, Mill Miller, reforçou a missão da organização: "O que negros e periféricos precisam é de uma oportunidade, e nós somos essa oportunidade dentro do cinema audiovisual."



Apesar do reconhecimento ao impacto social e ao modelo de negócios da empresa, que faturou R$ 380 mil no último ano com EBITDA — lucros antes dos juros — de 27%, a proposta acabou reprovada pelos investidores. Os avaliadores elogiaram o propósito e o potencial do projeto, mas consideraram o valor solicitado elevado em relação ao porte atual da operação. A Afro Rec recebeu apenas um voto favorável da Titã Nina e deixou a rodada sem o aporte, mas mantém os planos de buscar novos parceiros para acelerar seu crescimento.



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