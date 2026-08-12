‘Faltou número’: titãs reprovam Cria Graffiti por ausência de informações financeiras importantes

No quarto episódio de Elevator Pitch Brasil, o empreendedor Rafael Oliveira apresentou a Cria Graffiti, startup que pretende preencher uma lacuna no mercado brasileiro de tintas spray para grafite. A marca desenvolveu uma fórmula pensada especialmente para o clima tropical do país, criada ao longo de dois anos em parceria com um químico autista. Outro diferencial apresentado por Oliveira é a valorização da cultura periférica: as cores recebem nomes de artistas urbanos, além de permitir que os clientes criem e batizem suas próprias tonalidades por meio da plataforma da marca. A proposta chamou a atenção dos titãs pela inovação, pelo propósito social e pela personalização oferecida aos consumidores. No entanto, o pitch deixou de apresentar informações financeiras importantes, como faturamento, lucratividade e resultados já alcançados pela empresa. A Cria Graffiti buscava um aporte de R$ 800 mil, mas não conseguiu a quantidade de votos necessária para seguir na competição. Mesmo assim, o negócio foi reconhecido pelo potencial de crescimento e pela proposta de democratizar o acesso à arte urbana.



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