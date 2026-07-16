Conheça Márcio Henrique e Diogo Bezerra, empreendedores participantes do 'Elevator Pitch Brasil'

Agilidade para apresentar as próprias ideias em apenas 60 segundos e saber falar a língua dos empreendedores são a chave para conquistar os jurados no novo reality show da RECORD NEWS, o Elevator Pitch Brasil , que tem a estreia marcada para 21 de julho. Márcio Henrique, paulista, e Diogo Bezerra, paranaense, acreditam que têm o projeto certo para conquistar o prêmio de R$ 1 milhão.





WhatsLíngua, uma empresa que visa



“Estamos pedindo R$ 200 mil em investimento para que nós possamos escalar o nosso modelo de negócio”, informa Bezerra. O plano envolve instaurar um plano de ação agressivo ao longo de seis meses e alcançar 500 microfranqueados. O desafio dos dois começa agora no Elevator Pitch Brasil.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo! , uma empresa que visa democratizar a educação online, inova ao apresentar uma inteligência artificial que ensina inglês por meio do WhatsApp. “Mais do que a educação, levar uma oportunidade de renda para as famílias, por meio de uma ferramenta que elas já têm em casa, que é o próprio celular”, afirma Henrique, que possui, assim como o parceiro, planos ambiciosos para a empresa.“Estamos pedindo R$ 200 mil em investimento para que nós possamos escalar o nosso modelo de negócio”, informa Bezerra. O plano envolve instaurar um plano de ação agressivo ao longo de seis meses e alcançar 500 microfranqueados. O desafio dos dois começa agora no