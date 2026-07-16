Conheça Márcio Henrique e Diogo Bezerra, empreendedores participantes do 'Elevator Pitch Brasil'
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Agilidade para apresentar as próprias ideias em apenas 60 segundos e saber falar a língua dos empreendedores são a chave para conquistar os jurados no novo reality show da RECORD NEWS, o Elevator Pitch Brasil, que tem a estreia marcada para 21 de julho. Márcio Henrique, paulista, e Diogo Bezerra, paranaense, acreditam que têm o projeto certo para conquistar o prêmio de R$ 1 milhão.
“Estamos pedindo R$ 200 mil em investimento para que nós possamos escalar o nosso modelo de negócio”, informa Bezerra. O plano envolve instaurar um plano de ação agressivo ao longo de seis meses e alcançar 500 microfranqueados. O desafio dos dois começa agora no Elevator Pitch Brasil.
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