‘Estúdio News’ fala sobre os benefícios do déficit zero na meta fiscal de 2025 O programa da RECORD NEWS vai ao ar aos sábados, às 22h30; saiba mais

Gustavo Toledo (Divulgação/RECORD)

A meta fiscal de 2025 de déficit zero, gastos iguais à arrecadação, pode ser desafiadora, mas tem benefícios significativos, como evitar o acúmulo de dívida pública e proporcionar estabilidade econômica a longo prazo. O tema ganha espaço no debate do Estúdio News deste sábado (4), a partir das 22h30, na RECORD NEWS.

Após o governo modificar a estimativa dos resultados das contas públicas para os próximos anos, resta a ele racionalizar, reequilibrar e reerguer o seu lado das despesas, segundo Fábio Astrauskas, economista, professor do Insper e CEO da Siegen.

“O déficit deve ser encarado sempre como algo transitório, algo negativo, mas às vezes necessário. O normal é que passados os períodos de dificuldades econômicas, naturais, de guerra ou desajustes momentâneos, que os países busquem equilibrar suas contas”, explica o economista.

Newton Marques, economista e membro do Corecon-DF, destaca a preocupação dos investidores em relação à capacidade do governo de pagar sua dívida no futuro. Ele enfatiza que mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias podem afetar as expectativas do mercado, influenciando as taxas de juros futuras e potencialmente causando pressões inflacionárias.

“O grande problema dos investidores que são os financiadores desse déficit, da dívida pública dos países, no caso o Brasil, é saber se no final em que ele tiver que resgatar o título, se vai ter dinheiro para pagar ou não, é a contraparte honrar esse pagamento”, diz o membro do Corecon-DF.

A proposta de déficit fiscal zero na LDO 2025 é um ponto de partida para um debate mais amplo sobre a saúde econômica do país e as medidas necessárias para garantir sua estabilidade a longo prazo.

Para atingir esse objetivo, é necessário um planejamento cuidadoso das despesas governamentais e uma política fiscal responsável, que inclua medidas para aumentar a receita e controlar os gastos.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30.