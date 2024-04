Estúdio News faz uma análise sobre Organizações Criminosas neste sábado (23) 

Alto contraste

A+

A-

Gustavo Toledo e o Procurador de Justiça Criminal Marcio Sergio Christino Gustavo Toledo e o Procurador de Justiça Criminal Marcio Sergio Christino (Divulgação/RECORD)

O Estúdio News deste sábado (23) aborda como as organizações criminosas se instalaram na sociedade e, atualmente, comandam os esquemas de tráficos de drogas. Com o passar dos anos, esses esquemas têm se tornado cada vez mais complexos, se espalhando pelo Brasil inteiro e até para outros países da América do Sul e Europa.

De acordo com levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, existem cerca de 70 facções atuantes nos sistemas penitenciários de todo o país. Estima-se que as duas facções criminosas mais fortes do país, Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), estejam presentes em 23 e em 21 estados no Brasil, respectivamente.

Para falar desse assunto, o Estúdio News vai receber Marcio Sergio Christino, Procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo, que também fez parte do GAECO (Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado).

O procurador ressalta a grande e notória atuação dessas organizações nos presídios, que é o principal cenário de atuação das facções.

“Na verdade, as facções começaram no final dos anos 90, começo dos anos 2000 [...] e por que era uma novidade? Porque foi o primeiro movimento que teve início dentro do sistema prisional (e foi) para fora, e não o contrário do que existia desde então. [...] houve até um pouco de dificuldade de entender esse fenômeno no começo, mas depois ele se firmou”. Diz o procurador.

Ele também faz uma análise de como ocorre o combate ao tráfico de drogas executado por essa facção e expõe uma controvérsia que o Brasil vive sobre a pauta de legalização das drogas : “ Primeiro, o Brasil precisa decidir o que quer, vai querer reprimir o tráfico ou vai querer flexibilizar o tráfico? [...] a grande questão é que nós ficamos no meio do caminho. A gente quer reprimir, mas não tanto. Não há uma legislação que imponha ‘nós vamos combater efetivamente’, porque as facções são tráfico”, ressalta ele.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.