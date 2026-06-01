Segunda temporada de famosa animação ganha trailer cheio de ação e emoção
Novos episódios têm data de estreia marcada para julho no streaming
A Marvel divulgou o trailer oficial da segunda temporada de X-Men 97.
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