‘Eyes Wide Open’, primeiro álbum de Sabrina Carpenter, completa 10 anos em 2025

O álbum de estreia de Sabrina Carpenter , Eyes Wide Open, completou 10 anos em 2025. Apesar do sucesso recente, a cantora já tem alguns anos de estrada, com um primeiro EP lançado em 2014.



Eyes Wide Open vendeu cerca de 12 mil cópias, somente na primeira semana. O single de estreia do disco, We’ll Be The Stars, tem uma letra que fala sobre a magia de ser jovem, de poder fazer o que sonha e o que deseja.