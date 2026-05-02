Exclusivo: Mateus Solano detalha reestreia da peça 'O Figurante'

A peça O Figurante, estrelada por Mateus Solano, estreia no Teatro Renascense, em São Paulo, neste sábado (2). Após 250 apresentações e uma turnê de sucesso no Brasil e em Portugal, o espetáculo fica em cartaz até 26 de julho na capital paulista.



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