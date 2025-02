Grupo canadense Nickelback divulga clipe da canção ‘Tidal Wave’

O Nickelback lançou um clipe para a música Tidal Wave, que faz parte do décimo álbum de estúdio do grupo, Get Rollin' , de 2022. O vídeo apresenta o vocalista, Chad Kroeger, e os integrantes do conjunto tocando em um cenário paradisíaco. O lançamento mais recente da banda canadense foi um disco gravado ao vivo, direto de Nashville, nos Estados Unidos . Ainda em 2025, a banda deve iniciar uma turnê em terras norte-americanas.