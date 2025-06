Marcado por polêmica com o One Direction, álbum de sucesso de Justin Bieber completa 10 anos em 2025

Lançado em 13 de novembro de 2015, o famoso álbum Purpose, de Justin Bieber , está prestes a completar 10 anos. O disco contou com a participação de vários artistas, entre eles Ariana Grande , Benny Blanco e Halsey — o artista também colaborou com os DJs Skrillex e Diplo no sucesso Where Are You Now, faixa que acumula mais de 1 bilhão de acessos no Youtube.



Marco na discografia do cantor, o trabalho rendeu a Bieber indicação ao Grammy de 2017 nas categorias de Álbum do Ano e Melhor Álbum Vocal de Pop, além de liderar a lista dos mais ouvidos em 12 países. O single Love Yourself também concorreu como Canção do Ano e Melhor Performance Solo de Pop.



O sucesso, contudo, também foi cercado por uma polêmica com a banda 'One Direction' , que lançou seu quinto álbum, Made in the A.M., no mesmo dia de Bieber. “Eles não têm feito muitos shows, mas estamos falando deles agora. Isso dá uma visibilidade a eles, certo? Acho que é por isso que escolheram a data, acredito que foi a estratégia de divulgação que eles encontraram”, declarou o canadense em uma entrevista de rádio.



Na época, os artistas chegaram a trocar provocações em vídeos nas redes sociais, mas a confusão acabou se tornando diversão e história para contar entre os fãs.