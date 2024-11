O aprendiz: Trump critica novo filme sobre sua vida, alegando ser 'cheio de informações falsas'

Faltando menos de um mês para as eleições nos Estados Unidos , que acontecerão em 5 de novembro, Donald Trump criticou o recém-lançado filme O Aprendiz, chamando-o de "cheio de informações falsas". A produção, que estreou nesta quinta-feira (17), traz o ator Sebastian Stan interpretando o ex-presidente, e retrata a trajetória de Trump durante as décadas de 1970 e 1980, em busca de um império no setor imobiliário. O título faz alusão ao programa de TV apresentado por Trump entre 2004 e 2015.