A atriz Sophie Turner negocia para ser a personagem Lara Croft em uma nova produção de Tomb Raider. As gravações devem começar no primeiro semestre de 2025. Turner é conhecida por ter participado da série Game of Thrones e da franquia de filmes X-Men. A nova série será produzida por Phoebe Mary Waller-Bridge, protagonista de Fleabag.