Sonda chinesa faz registro de fotos da Terra e da Lua a 600.000 km de distância

Uma sonda chinesa, que está em missão pelo espaço há mais de um mês, registrou fotos da Terra e da Lua realizadas a quase 600 mil quilômetros de distância. A bordo, sensores de navegação garantiram o registro. Segundo a agência espacial chinesa , tudo está funcionando perfeitamente com a nave, que já está a mais de 12 milhões de quilômetros do planeta Terra.



A sonda foi lançada para coletar amostras de um asteroide que passa perto do planeta e, mais adiante, visitar um cometa no cinturão principal. A viagem da nave durará mais de dez anos e será usada para cientistas estudarem melhor sobre os primórdios do nosso Sistema Solar.