Vídeo flagra tiroteio em shopping de Fortaleza (CE); um suspeito foi baleado

Um tiroteio ocorreu dentro de um shopping em Fortaleza, no estado do Ceará, durante uma tentativa de assalto na tarde de terça-feira (1°). Dois criminosos tentaram roubar a arma de um vigilante. O homem reagiu à investida e disparou contra os assaltantes. Um dos suspeitos foi baleado e conseguiu fugir com seu colega após fazer um disparo. A polícia investiga o caso e, até o momento, ninguém foi preso.