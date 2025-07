Trump deseja restauração democrática no Brasil, diz Bolsonaro sobre tarifas Ex-presidente nega tentativa de golpe e critica postura do governo atual Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 12h53 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h53 ) twitter

'Trump quer que a democracia seja restabelecida no Brasil', diz Bolsonaro sobre guerra tarifária

Em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (17), o ex-presidente Jair Bolsonaro abordou as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo ele, o presidente americano Donald Trump quer a restauração da democracia no Brasil, justificando assim a medida tarifária.

Bolsonaro explicou que as tarifas não são exclusivas ao Brasil, mas parte de uma ação global dos EUA. Ele criticou a política externa do governo atual, alertando para um possível isolamento comercial e dependência crescente da China.

O ex-presidente também negou as acusações de tentativa de golpe de Estado, afirmando que qualquer condenação seria injusta. Ele enfatizou a importância do diálogo com os Estados Unidos em vez de críticas constantes ao governo Trump.

Assista ao vídeo - ‘Trump quer que a democracia seja restabelecida no Brasil’, diz Bolsonaro sobre guerra tarifária