CEO da Nvidia se torna a sexta pessoa mais rica do mundo com fortuna de mais de R$ 800 bilhões

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, subiu no ranking das pessoas mais ricas do mundo . Com um crescimento de US$ 5,9 bilhões (cerca de R$ 33 bilhões, na cotação de hoje, nesta terça-feira (15), o patrimônio do empresário chegou a US$ 148 bilhões (equivalente a R$ 827 bilhões em conversão direta). O crescimento na conta bancária de Huang seguiu a valorização da empresa de eletrônicos.

No início deste mês, a fabricante de chips se tornou a primeira companhia a alcançar a marca de US$ 4 trilhões (aproximadamente R$ 22 trilhões) em valor de mercado. Com a nova colocação no ranking, o CEO fica na sexta posição, superando Bernard Arnault, dono da holding de marcas de luxo LVMH.