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Acidente em escada rolante de shopping quase vira tragédia na China

Homem conseguiu puxar vítima; apesar do susto, não há relatos de ferimentos

Hora News|Do R7

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Uma mulher se desequilibrou, caiu e acabou ficando presa em uma escada rolante na China.

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