Acidente em escada rolante de shopping quase vira tragédia na China
Homem conseguiu puxar vítima; apesar do susto, não há relatos de ferimentos
Uma mulher se desequilibrou, caiu e acabou ficando presa em uma escada rolante na China.
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