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Rússia envia alerta nuclear à Otan em meio a tensões no Báltico

Moscou disse estar pronta para defender Kaliningrado usando todo o arsenal disponível

Conexão Record News|Do R7

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A Rússia enviou um alerta nuclear aos países da Otan em meio a tensões crescentes no Mar Báltico e disse estar disposta a defender Kaliningrado com todo o arsenal que possui.

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